Corona: Hälfte der Unis plant Rückkehr zum vollen Präsenzbetrieb

Die Hälfte der Standorte sieht außerdem laut der vor zwei Wochen durchgeführten uniko-Umfrage eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen und auf Verkehrsflächen vor. Außerdem wird nur an einigen wenigen Unis, die auf besonders strenge Sicherheitsmaßnahmen setzen, mit einer hundertprozentigen Auslastung der Hörsäle geplant. Die übrigen orientieren sich an einer Belegung von 50 bis 70 Prozent. Einschränkung: "Wir müssen und jetzt permanent an die aktuelle Situation anpassen."

In Sachen Prävention setzen auch alle Unis auf die Impfung: Alle Unis haben laut uniko-Umfrage Impfkampagnen durchgeführt und Impfungen für Studentinnen, Studenten und Lehrende durchgeführt, sei es direkt am Campus oder in Kooperationen mit Ländern bzw. Stadtregierungen. In Wien sei man mittlerweile soweit, dass es zumindest in der Nähe der Unis ein niederschwelliges Imfpangebot für Studierende gibt. An rund der Hälfte der Unis soll es außerdem Testangebote vor Ort geben, andere Stellen des Studierenden Gurgeltests zur Verfügung.