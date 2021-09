FFP2-Maskenpflicht in den Öffis: Fahrgäste fordern mehr Kontrolle

Aufgrund der erneut steigenden Corona-Infektionen hat die Regierung vergangene Woche einen neuen Stufenplan aufgestellt. Seit Mittwoch gelten nun neue Regeln. Wo bisher ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden musste, wurde auf FFP2-Masken umgestellt. Das betrifft Orte des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte, Apotheken und auch öffentliche Verkehrsmitten.

Kontrolle durch 330 Mitarbeiter

An diese Regeln hält sich jedoch nicht jeder. Und die Kontrolle der Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln der Wiener Linien stellt sich als Herausforderung heraus. Nachdem User die Wiener Linien auf Twitter darauf aufmerksam gemacht hatten, dass sich viele Öffi-Fahrer nicht an die aktuelle Maskenpflicht halten, reagierte der Verkehrsbetrieb. Es würden zwar 330 Service- und Sicherheitsdienstmitarbeiter kontrollieren, diese können jedoch nicht überall gleichzeitig sein.