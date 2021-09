Corona-Maßnahmen: Für Wien ist Dienstag wieder Entscheidungstag

In Wien steht am kommenden Dienstag die Entscheidung an, mit welchen Corona-Maßnahmen die Bundeshauptstadt in den Herbst geht. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) berät sich an diesem Tag wieder mit einem Team aus Fachleuten.

Dass er anschließend weitere Verschärfungen verkündet, gilt als nicht ausgeschlossen. In Wien sind die Regeln allerdings bereits jetzt strenger.

Entscheidungstag in Sachen Maßnahmen

Das Prozedere wird am Dienstag nach dem inzwischen vertrauten Schema ablaufen. Am Vormittag bespricht sich Ludwig mit rund einem Dutzend Experten aus den Bereichen Medizin, Pflege oder auch Prognostik, um sich über die aktuelle Lage bzw. mögliche Entwicklungen zu informieren.

Zu Mittag dürfte es dann ein Statement des Stadtchefs geben.