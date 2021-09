2.198 Neuinfektionen in Österreich

Bisher gab es in Österreich 718.091 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (16. September 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.870 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. In den vergangenen 24 Stunden sind 14 neue Todesfälle hinzugekommen.

Am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen ist aktuell mit Abstand Wien, mit einer 7-Tage-Inzidenz von inzwischen 223,37. Dahinter folgen Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich.