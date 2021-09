Höchster Wert in vierter Welle bisher: 2.624 Neuinfektionen in Österreich

In absoluten Zahlen: Derzeit befinden sich 825 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung - das ist ein Plus von 20 Patienten gegenüber dem Stand von Montagmorgen. Davon werden 198 auf Intensivstationen betreut, zwei weniger als am Dienstag.

Bisher gab es in Österreich 715.893 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. September 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.856 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

Am stärksten betroffen ist aktuell mit Abstand Wien, mit einer 7-Tage-Inzidenz von inzwischen 231,58. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich. Am wenigsten Fälle gibt es aktuell im Burgenland und Kärnten.

Knapp 60 Prozent vollimmunisiert

Im EU-Vergleich ist Österreich in Sachen Impffortschritt mittlerweile ins Hintertreffen geraten. Knapp unter 62,8 Prozent der Gesamtbevölkerung haben hierzulande zumindest eine Impfung erhalten. Damit liegt man deutlich unter dem EU-Schnitt von 65,9 Prozent und im Hinterfeld der westeuropäischen Staaten.