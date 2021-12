Krammer: "Atempause wieder schnell vorbei" + Corona-Ampel: Osten verlässt Hochrisiko-Zone

Die infizierte Person sei aus Deutschland über Dubai eingereist und befinde sich in einer staatlichen Quarantäneeinrichtung in Christchurch, teilt der Chef der Gesundheitsbehörde, Ashley Bloomfield, mit.

Heute, 06:35 AM

Heute, 06:35 AM | Josef Siffert

Heute, 06:25 AM

Heute, 06:25 AM | Josef Siffert

Gesundheit aus gutem Grund eine "nationale Zuständigkeit", so die Europaministerin.

Heute, 06:24 AM

Heute, 06:24 AM | Josef Siffert

Die Omikron-Variante verbreitet sich in einzelnen Ländern rasant. Strengere Quarantäne könne Welle langsamer machen, so Florian Krammer.

Heute, 06:24 AM

Heute, 06:24 AM | Josef Siffert

Heute, 06:23 AM

Heute, 06:23 AM | Josef Siffert

Bald nur noch mit Booster-Impfung in die New Yorker Met

In die New Yorker Metropolitan Opera geht es bald nur noch mit Booster-Impfung. Ab dem 17. Jänner dürften Mitarbeiter und Zuschauer, die eine Auffrischungsimpfung bekommen könnten, die Oper auch nur noch mit einer solchen betreten, teilten die Betreiber am Mittwoch mit. Alle anderen hätten ab dem Zeitpunkt, ab dem sie eine Booster-Impfung bekommen könnten, zwei Wochen dafür Zeit, um weiterhin in das Gebäude gelassen zu werden.

In Südafrika war im November erstmals die mittlerweile auch in Europa verbreitete Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden.

In Südafrika ist ein neuer Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Die südafrikanischen Behörden meldeten am Mittwoch mit 26.976 Infektionen binnen eines Tages den höchsten Stand seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 26.485 und war am 3. Juli auf dem Höhepunkt der dritten Corona-Welle registriert worden. Damals wurden 108 Todesfälle gemeldet, am Mittwoch waren es 54.

Verwirrung um Schulschließung in Wien wegen Omikron-Verdachts

Im Piaristengymnasium in Wien-Josefstadt ist die Zahl von Omikron-Verdachtsfällen am Mittwochnachmittag von zwei auf drei gestiegen. Es wurde demnach auch eine weitere Klasse geschlossen, wie Sonja Vicht vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien gegenüber der APA sagte. Somit befinden sich Schüler und Schülerinnen dreier Klassen bis zum 24. Dezember in Quarantäne. Es wurde auch ein viertes Kind positiv auf Corona getestet, hier lag aber vorerst kein Verdacht auf die Omikron-Variante vor. Die Tests wurden Vicht zufolge bereits vergangene Woche durchgeführt. Die betroffenen Kinder wurden hier zuerst positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne geschickt. Die Sequenzierung, die einen Omikron-Verdacht nachweist, wurde anschließend durchgeführt. Diese Auswertung ist allerdings zeitaufwendiger. Mehr zur Situation für die Schüler finden Sie hier:

Omikron in Vorarlberg: Vier bestätigte Fälle

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist definitiv in Vorarlberg angekommen. Die von der AGES vorgenommene Genomsequenzierung bestätigte in vier Fällen das Vorliegen der Omikron-Mutation, informierte das Land am Mittwochabend. Bei weiteren fünf Verdachtsfällen seien die Ergebnisse noch ausständig.

Corona-Demos: Festnahmen und Anzeigen in Graz und St. Pölten

In mehreren Landeshauptstädten sind am Mittwoch wieder Gegner der Corona-Maßnahmen und der Impfplicht auf die Straßen gegangen. Eine Kundgebung von - in Spitzenzeiten - mehreren hundert Personen in Graz war nicht angemeldet. Der Leiter der offenbar über die Sozialen Medien organisierten Kundgebung wurde aber ausgeforscht und verwaltungsrechtlich angezeigt.

Ein weiteres Premier-League-Spiel ist wegen eines Corona-Ausbruchs kurzfristig abgesagt worden. Die für Mittwoch angesetzte Partie zwischen Burnley und Watford von ÖFB-Teamtormann Daniel Bachmann musste verschoben werden, weil Watford gemäß Auskunft auf der eigenen Website wegen mehreren Corona-Fällen nicht mehr genug Spieler aus dem A-Team zur Verfügung hatte. Eine genaue Zahl bzw. Namen gab Watford nicht an. Das nächste Spiel steht am Samstag gegen Crystal Palace an.

Der niederländische Rechtspopulist Thierry Baudet darf nach einem Gerichtsurteil nicht länger Corona-Maßnahmen mit der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg vergleichen. Der Abgeordnete müsse mehrere Berichte aus den sozialen Medien entfernen, urteilte ein Richter am Mittwochabend in Amsterdam. Baudet darf nach dem Urteil auch kein Bildmaterial von der Judenverfolgung mehr in der Debatte über Corona-Maßnahmen benutzen. Er will Berufung einlegen.

"Wir wissen, wie wir unsere Kinder in der Schule und unsere Geschäfte offen halten können, und wir werden unsere Wirtschaft in keiner Weise herunterfahren. Wir werden unsere Schulen und unsere Unternehmen offen halten."

Die US-Regierung schließt einen Lockdown wegen der Omikron-Variante des Coronavirus aktuell aus. "Wir haben die Mittel, um dieses Virus zu bekämpfen, einschließlich Omikron", sagte der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients, am Mittwoch. Man sei in einer stärkeren Position als vor einem Jahr - es gebe keinen Grund für einen Lockdown.

Fußball-Profi Lukas Hinterseer vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 ist trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Hinterseer hat leichte Symptome", teilte Hannover am Mittwoch mit. Der letzte Kontakt des 30-jährigen Tirolers mit anderen Spielern aus dem 96er-Profikader sei am Samstag gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Ein im Abwasser im Kärntner Lavanttal aufgetauchter Verdachtsfall für die neue Coronavirusvariante Omikron hat sich nicht bestätigt. Das teilte ein Sprecher des Landes der APA mit. Zunächst hatte der ORF am Mittwoch über den Verdachtsfall berichtet, dieser war von Landessprecher Gerd Kurath bestätigt worden.

Die dänische Kronprinzessin Mary (49) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Frau des dänischen Thronfolgers Kronprinz Frederik (53) sei am Montag positiv getestet worden und halte sich nun in Isolation auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen auf, teilte das dänische Königshaus mit.

Die Behörden meldeten am Mittwoch zudem 165 neue Todesfälle. Insgesamt sind damit seit Pandemiebeginn 146.791 Menschen im Vereinigten Königreich an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Großbritannien hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch wurden nach Behördenangaben 78.610 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 68.053 Neuinfektionen und war am 8. Jänner dieses Jahres registriert worden.

12/15/2021, 05:04 PM | Peter Temel