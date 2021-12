Ärger um Booster-Impfungen in Deutschland: "Haben zu wenig Impfstoff"

Für die Bundesvereinigung der Kassenärzte ist das ein "fatales Signal", wie ihr Vorsitzender Andreas Gassen, am Mittwoch erklärte. Man habe doch gerade erst ein Rekord-Tempo beim Impfen erreicht, "da kommt diese Nachricht", so ein konsternierter Gassen gegenüber der Bild.

Arbeitsminister Heil beschuldigt Lauterbach-Vorgänger Spahn

Auch Klaus Reinhardt, Präsident der deutschen Bundesärztekammer, gab sich am Mittwoch fassungslos: "Wenn man das hört, bleibt einem der Mund offen stehen", so Reinhardt. Zwar wurden vonseiten der Behörden immer kürzere Impfabstände empfohlen - zunächst sechs, dann vier, jetzt mancherorts sogar nur noch zwei Monate zwischen zweitem und drittem Stich - und es sei so in kürzerer Zeit immer mehr Impfstoff gebraucht worden, trotzdem sei es "völlig unvorstellbar, dass die Logistik in einem Land wie Deutschland nicht funktioniert", so Reinhardt.

Ein Schuldiger ist vonseiten der SPD bereits ausgemacht worden: So sprach am Mittwoch der neue deutsche Arbeitsminister, Hubertus Heil, davon, dass der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "offensichtlich nicht klar Schiff gemacht" habe. Die frische Ampel-Regierung müsse nun in kürzester Zeit diese logistische Herausforderung meistern.

"Wir sind jetzt mit allen Kanälen, mit allen Mitteln dran, genug Impfstoff zu beschaffen", versicherte Heil. "Das müssen wir gemeinsam versuchen, in den Griff zu bekommen." Das mache Lauterbach als Minister nicht nur kommunikativ, sondern auch organisatorisch viel besser. Er verwies darauf, dass die neue Regierung einen Krisenstab zur Organisation der Impfkampagne und ein Expertengremium zur Beratung eingesetzt habe. "Da sind jetzt endlich Strukturen geschaffen worden, damit wir Deutschland sicher durch diesen schwierigen Winter, durch die vierte Welle bringen."