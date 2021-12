Karl Lauterbach: Vom Mahner zum Minister

Wenige Monate später brach die Pandemie aus und Lauterbach fuchste sich in die Thematik rein. Wenn er nun das Gesundheitsressort übernommt, wird er aber noch mehr Durchhaltevermögen brauchen, als es für nächtliches Durchackern von Studien nötig ist: Als Minister steht er einem Beamtenapparat vor und Länderchefs gegenüber, die meist ihre eigenen Vorstellungen von Krisenmanagement haben. Abgesehen davon wird er die Corona-Politik der neuen "Ampel"-Regierung mittragen müssen – und die ist liberaler als zuvor. Scholz und seine Partner wollen keine bundesweite Notbremse mehr ziehen. Lauterbach war dagegen stets vehemmenter Verteidiger strengster Maßnahmen. Am Montag kündigte er an, dass Reisen zur Weihnachtszeit möglich sein soll: "Ein wichtiges Ziel muss sein, die Fallzahlen so stark herunterzubringen, dass wir, ohne die Menschen zu gefährden, Reisen empfehlen können", so Lauterbach. Dessen Namen Sie in Zukunft noch öfter lesen werden.