Olaf Scholz: So tickt der "neue Merkel"

Auch im Umgang mit Journalisten setzt er Merkels Linie fort: In unliebsamen Situationen verlor sie sich gerne in Detailwissen, referierte, bis ihr niemand mehr folgen konnte – genauso im Bundestag, wenn sie von der Opposition als Regierungschefin befragt wurde. Scholz pariert kritische Fragen, wie beim Thema Corona, indem er sich freundlich bedankt und bei der Antwort abschweift. Oder sie gar nicht erst beantwortet, wenn es etwa um den Cum-Ex-Skandal (Steuerbetrug, Anm.) geht, der ihm aus seiner Zeit als Erster Hamburger Bürgermeister nachhängt.

Schweigen war genauso Angela Merkels Disziplin, in ihren letzten Amtsjahren wirkte es dröhnend wie nie: Was war 2018 los mit "Crazy Horst", wie Innenminister Horst Seehofer in der eigenen Partei genannt wird? Warum ließ sie ihre Wunschnachfolgerin an der CDU-Spitze, Annegret Kramp-Karrenbauer, hängen? Selten äußerte sie sich zu innenpolitischen Angelegenheiten oder griff erst ein, wenn Feuer am Dach war. So wie 2019, da drang die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD bis nach Südafrika durch. Die dort dienstlich weilende Kanzlerin ordnete an, das Ergebnis "rückgängig" zu machen.