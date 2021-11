Deutschlands Junggenossen sind enttäuscht über Ampel-Vertrag

Tag für Tag fallen weitere Namen für die künftigen Ministerposten der Ampel-Koalition. In Sachen Diversität bleibt das Kabinett für viele jedoch unter den Erwartungen: Einige der wichtigsten Posten in der neuen Regierung sind bereits vergeben, vorwiegend an westdeutsche, weiße Männer, kritisieren etwa Aziz Bozkurt, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der SPD, oder Wirtschaftsjournalist und Autor Sascha Lobo.