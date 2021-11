Nun steht Olaf Scholz vor ihnen in der Halle im Berliner Westhafen und spricht aber erst einmal nicht über die Koalition. „Die Lage ist ernst“, beginnt der Kanzler in spe seine Rede. Die vierte Corona-Welle hat Deutschland erfasst und Scholz kündigt an, eine tägliche Runde aus Fachleuten einzurichten, die über die Lage informiert, sowie einen Krisenstab, der die Regierung berät. Zudem will die Ampel die Impfkampagne stärken und die generelle Impfpflicht prüfen. Dann ruft er dazu auf, die Coronaregeln zu beachten, um „einigermaßen heil“ durch den Coronawinter zu kommen – ehe er etwas verkündet, das ihn sicherlich erfreut, auch wenn er es nicht so zeigen kann: „Die Ampel steht“.

177 Seiten hat der Koalitionsvertrag, den er an diesem Mittwoch mit den Parteichefs Christian Lindner (FDP), Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grüne) sowie seinen Genossen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans präsentiert. „Wir wollen mehr Fortschritt wagen“, betont Scholz und versichert, das Ziel der Ampel-Parteien sei nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern eine „Politik der großen Wirkung“.

Aus Sicht von FDP-Chef Christian Lindner stünde ein Kurswechsel an. SPD, Grüne und FDP hätten ihre Unterschiedlichkeiten in Wahlkämpfen nicht verborgen – „aber wir haben uns in einem Punkt eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich darin, den Status quo zu überwinden.“