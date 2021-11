Ampel in Deutschland: Alles anders – oder nicht

Es ist gut, weil Machtwechsel substanzieller Bestandteil einer westlichen Demokratie sind. Und die Ampel aus SPD, Grünen und Freidemokraten bzw. das, was sie als Programm-Gemisch für die nächsten vier Jahre präsentierten, ist ohnehin nicht gerade der brachiale Kurswechsel von der bisherigen politischen Mitte der Merkel-Jahre. Da gibt es keine breiten Steuererhöhungen, ein Tribut an die FDP; eine Erhöhung des Mindestlohns als sozialdemokratischen Anstrich; die Grünen dürfen sich über einen früheren Kohleausstieg freuen (dass ihr Traum vom Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland nie erfüllt würde, haben sie eh gewusst); und das leistbare Wohnen wollen ja alle. Ambitioniert ist das alles, jetzt muss es noch klappen.

Just am Tag der Koalitionseinigung in Deutschland ist in Schweden der Weg für Magdalena Andersson zur neuen Ministerpräsidentin frei geworden. Die Sozialdemokratin verfolgt vor allem bei Migration und Integration einen ähnlichen Law-and-Order-Kurs wie Mette Frederiksen, ihre Amtskollegin in Dänemark. Sozialromantik ist Sache der beiden Politikerinnen nicht. Auch, um den Ansturm der Rechten zu bremsen.

Olaf Scholz ist, wie alle SPD-Kanzler vor ihm (außer Willy Brandt), auch kein deklarierter Linker. Er hat die Wahl nicht mit der SPD, sondern gegen einen schwachen Gegner knapp gewonnen. Und er wird viel damit zu tun haben, den Ausgleich zwischen linken und bürgerlich-liberalen Ansprüchen in seiner Ampel zu schaffen. Das „Revival sozialdemokratischer Parteien in ganz Europa“, das er ausgerufen hat, ist ein Revival einer anderen Sozialdemokratie – in Dänemark, in Schweden, auch in der deutschen Mitte. Wo vom Kurs her, siehe oben, doch nicht alles anders ist.

Für die Verlässlichkeit Deutschlands ist auch das gut so.