Deutsche Ampel-Koalition steht: Scholz wird Kanzler

Beim deutschen Nachbar ist die Ampel-Koalition aus Sozialdemokraten (SPD), Grünen und FDP fix. Das verkündete SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin am Mittwoch. Die SPD unter Scholz erhält laut dem Koalitionsvertrag neben dem Kanzler sechs von 15 Ministerposten, an die liberale FDP gehen unter anderem das Finanzministerium sowie das Verkehrsministerium. Die Grünen erhalten etwa das neue "Superministerium" für Wirtschaft und Klimaschutz sowie das Außenamt.

Scholz' Vize wird der Grüne Robert Habeck, der auch das "Superministerium" führen wird. Das Außenministerium wird von Annalena Baerbock geleitet werden. Beim umkämpften Finanzministerium hat sich die FDP durchgesetzt, FDP-Chef Christian Lindner wird es leiten. Weitere Ministerposten sind noch unklar.