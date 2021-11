Merkel warnt: "Corona-Lage wird alles übertreffen, was wir hatten"

Ihre letzten Tage als Kanzlerin hatte sich Angela Merkel wohl ruhiger vorgestellt, selbst in Pandemie-Zeiten. Doch derzeit kennt die Corona-Kurve in Deutschland nur eine Richtung: steil nach oben. Die Verdopplung der Fallzahlen alle zwölf Tage veranlasste Merkel am Montag dazu, sich mit ihrer immer noch großen Autorität für härtere Maßnahmen auszusprechen, um die vierte Corona-Welle zu brechen.

"Wir haben eine hochdramatische Situation“, sagte sie laut deutschen Medien bei Beratungen des CDU-Vorstands, denen sie aus Berlin zugeschaltet war: „Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend."