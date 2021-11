Mit Merkel wurde die Macht weiblich, doch was hat sie für Frauen erreicht?

Elisabeth Kaiser: "Ihre Herkunft hat sie nie hervorgehoben"

Erst spät wurde Merkel zur "ostdeutschen Bürgerin", ihre Erfahrung hatte sie früher einbringen können, findet die SPD-Abgeordnete.

Vor 16 Jahren durfte Elisabeth Kaiser zum ersten Mal wählen. Gut erinnert sie sich noch an die Debatten: "Kann die das?" hat es über Angela Merkel geheißen. Für ihre Wahlentscheidung spielte es aber keine Rolle, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat am Zettel stand, die Politik fand sie wichtiger – und jene der CDU hat die heute 34-Jährige nicht überzeugt.

Kaiser, die als Studentin der SPD beitrat, wuchs im thüringischen Gera auf – in Ostdeutschland, genauso wie Angela Merkel. Diese habe sich heuer am Tag der Deutschen Einheit ungewohnt betont als "ostdeutsche Bürgerin" bezeichnet – "vielleicht mit dem Wissen, dass ihre Amtszeit endet", so die SPD-Politikerin. Begonnen habe Merkels Karriere zu einer Zeit, wo es in ihren Kreisen Skepsis gegenüber Ostdeutschen gab. "In der Wahrnehmung war sie eine Kanzlerin der Bundesrepublik. Ihre Herkunft, oder wie sie aufgewachsen ist, hat sie nie hervorgehoben."

Nie deutlich für den Osten eingetreten

Kaiser kann es nachvollziehen: "Als Ostdeutsche und als Frau wurde einem häufig das Gefühl vermittelt, ein Defizit in der Biografie mitzubringen, so in die Richtung: Die hat einen Aufholbedarf und muss zeigen, dass sie Demokratie verstanden hat." Gut möglich, dass sie daher nie so deutlich für den Osten eingetreten ist, so Kaiser. Mit Kommunikation hätte Merkel jedoch ein Zeichen setzen oder in der Frauenpolitik ihre Erfahrung als Ostdeutsche einbringen können, etwa beim Selbstbestimmungsrecht über Abtreibungen. In der DDR war dies straffrei, nach der Wende wurde ein Gesetz geschaffen, das Ärzten verbietet, zu informieren, welche Methoden es gibt – bis heute.

Was Merkel für Frauen getan hat, ist für Elisabeth Kaiser eher symbolisch: "Sie hat durch ihre Leistung und ihr Handeln sicher Frauen ermutigt, in Führungspositionen zu gehen, eine Gleichstellungspolitik hat sie aber nicht forciert." Immerhin sprach sie sich kürzlich für die Parität, also Gleichstellung, aus – "wohl, um zu zeigen, dass es ihr doch wichtig ist, und für die Frauen in ihrer Partei, damit sie dies selbstbewusst einfordern".

Was man sich von der Kanzlerin abschauen kann? "Sich nicht von Männern unterkriegen lassen, zu den eigenen Positionen stehen und auf seinen Instinkt hören."