Koalitionsbildung in Krisenzeiten: Schwere Last für die Neuen

„Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten“ – mit diesen Worten hat sich Angela Merkel zur Corona-Lage zurückgemeldet. Ja, die Kanzlerin hat ihren Schreibtisch noch nicht geräumt, auch wenn sie bei manchen diesen Eindruck erweckt hatte. Sie ist weiter geschäftsführend im Amt, während SPD, Grüne und FDP an einer Regierung feilen. Am Mittwoch tagt die Hauptrunde der Verhandler, die Gespräche sollen in dieser Woche abgeschlossen werden. Danach wollen die Grünen ihre Mitglieder befragen, SPD und FDP halten einen Parteitag ab. Ziel wäre es, Olaf Scholz um den 6. Dezember herum zum Kanzler zu wählen.

Also mitten in der vierten Corona-Welle. Die Infektionszahlen sind höher als je zuvor. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag 45.326 neue Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 400. Hinter den Neuinfektionen würden sich „mindestens doppelt oder drei Mal so viele“ verbergen, sagte kürzlich Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Institutes – weil zuletzt viel weniger getestet wurde.