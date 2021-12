Update bringt neue Funktionen: Ist Ihr Grüner Pass noch gültig?

Österreich hat am Sonntag wieder aufgesperrt. Ganz Österreich? Nein, nicht ganz. Oberösterreich befindet sich bis Ende dieser Woche noch immer im Lockdown und verschiedene Bundesländer gingen mit unterschiedlichen Maßnahmen aus dem Lockdown.

Um den Nutzern der Grünen Pass App hier etwas unter die Arme zu greifen, gibt es seit Montag ein Update mit neuen Funktionen. So ist es nun zum Beispiel möglich, das Bundesland auszuwählen in welchem man sich befindet. Damit sollen die Nutzer sehen können, ob ihr Grüner Pass auch für die regionalen Maßnahmen, wie dem Eintritt in die Nachtgastronomie, gültig ist.