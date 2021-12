(K)Ein 2-G-Glühwein auf den Grazer Christkindlmärkten?

Seit Sonntag dürfen die Christkindlmärkte wieder aufsperren. In jenen Bundesländern, in denen die Lokale noch geschlossen haben, allerdings vorerst ohne Punsch oder Krapfen zum direkten Genuss gleich vor Ort. Das betrifft auch die Steiermark, die Gastronomie öffnet hier wie auch in Kärnten, Oberösterreich oder Salzburg erst am Freitag. Somit dürften dann auch auf den Adventmärkten in Graz Speisen und Getränke konsumiert werden, doch wird das stattfinden?