Lockdown-Ende in Wien: Weihnachtsmärkte als beliebtes Ziel

Am Spittelberg hingegen ist der Durchgang auch ohne Nachweis möglich. Das sei notwendig, da es sich um ein Wohngebiet handle, sagen die Veranstalter. Bei jeder Konsumation oder bei jedem Einkauf ist jedoch ein Band (ähnlich wie ein Festivalband) notwendig. Diese Band mit der Aufschrift "Wiener Weihnachtsmärkte" gibt es an verschiedenen Ausgabestellen vor Ort.

Dieses Kontrollband gilt auch für die Märkte in Schönbrunn oder auf der Freyung. Am Sonntag öffneten außerdem auch der Zoo in Schönbrunn oder das Haus des Meeres, genauso wie Fitness-Studios, Museen und Theater ihre Pforten.