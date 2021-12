Aufregung beim Christkindlmarkt über 2-G-Plus Kontrollen

Der Öffnungstag nach dem Lockdown startete in Wien etwas holprig: Viele Besucher wurden am dritten Advent in den frühen Morgenstunden am Christkindlmarkt am Rathausplatz wieder weg geschickt.

Der Grund: 2-G-Plus Kontrollen. Der Christkindlmarkt kommunizierte diese Kontrolle auch über Facebook. Es dürfte sich aber um einen Irrtum handeln.