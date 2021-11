Christkindlmarkt: Mit einem Punsch die Pandemie vergessen

Der KURIER hat sich am Rathausplatz umgesehen.

Hat man es einmal mit Ausweis und 2-G-Nachweis an den Kontrolleuren am Eingang vorbei geschafft, scheinen die Pandemie und die derzeit stark steigenden Zahlen erst einmal vergessen. Vor allem Touristinnen und Touristen nutzen das erste Wochenende, an dem die Weihnachtsmärkte geöffnet haben, um mit Punsch in der Hand zu bummeln. In Gesprächen wird schnell klar, dass man sich in einer Blase von Genesenen oder Geimpften befindet. Denn alle darauf Angesprochenen finden die Maßnahmen sinnvoll.