Wie derzeit auf den Weihnachtsmärkten kontrolliert wird

Das Band bekommt man nach der Kontrolle von 2-G in den umliegenden Restaurants am Spittelberg (etwa im Amerlingbeisl, Kreisky oder Bukowksy), Hotel (K&K, Admirahotel, Gilbert) oder direkt am Spittelberg an bestimmten Punkten.

Bei den Weihnachtsdörfern, am Stephansplatz und beim alten AKH erfolgte die Eröffnung bereits. Hier braucht man für den Einkauf von Handwerk weder Nachweis noch eine Maske. Lediglich bei den Essenständen ist bei jedem Kauf ein Nachweis zu erbringen.

Auch der Weihnachtsmarkt am Hof hat bereits seine Pforten geöffnet, aber nicht für alle. Auch hier wird an zwei Eingängen streng kontrolliert, heißt es auf der Homepage. Der Markt befindet sich in einem abgesperrten Bereich. Dasselbe gilt auch für den Gartenpalais Liechtenstein. Dort werden die Stände abgesperrt sein und es gibt an einen Ein- und Ausgang. Dort kontrolliert das Sicherheitspersonal die Covid-Regeln.

Im Türkenschanzpark werden hingegen wieder Kontrollbänder ausgegeben. Die Bänder sollen im Laufe der nächsten Woche auch bestimmte Farben tragen - etwa rot, gold, grün oder blau. Blau erhalten etwa diejenigen, deren Impfstatus bis zum Ende der Weihnachtsmarktzeit gilt. Die anderen Farben bedeuten, dass man eventuell nur einmal geimpft ist und nochmals mittels PCR kontrolliert werden muss.