Neueröffnung: Der grüne Gilbert vom Spittelberg

Aber wer ist dann Gilbert? „Gilbert ergibt sich aus dem Namen Spittelberg, es ist eine Art Anagramm und der Name Gilbert steht für den fiktiven und guten Charakter des Hauses, der sich um die Hotelgäste kümmert“, sagt Jörg Kleindienst Giendl. „&flora ist hingegen der Name der Brasserie, die das früheste Frühstück im Bezirk anbieten wird“, sagt er, es wird bereits ab 6.30 Uhr serviert. Er und Annette haben sich in der Schulzeit in der Hotelfachschule Bergheidengasse in Hietzing kennengelernt.