Wie Fliegen kreisen sie wieder um die Bar

Meist sitzt Henry Chinaski in seinem Stammlokal und schreibt Gedichte. Chinaski lebt in Los Angeles und ist der Protagonist des im Jahr 1987 erschienenen Films „Barfly“. Dort, in der gleichnamigen Bar, sitzen trinkende Menschen wie die Fliegen um die Bar herum. Daher der Name.

Der Film ist Kult geworden. Nicht umsonst gibt es weltweit Bars, die seinen Namen tragen. Auch in Wien gibt es eine solche in der Esterhazygasse 33. Sie hat nun nach einer zweijährigen Pause wiedereröffnet.

Das heimische Barflys ist selbst eine Legende geworden. Sogar Falco soll hier gesichtet worden sein. Auch der verstorbene Sozialminister Rudi Hundstorfer (SPÖ) oder Jazz-Star Josef Erich „Joe“ Zawinul kamen gerne vorbei.

Gegründet wurde die Bar 1989 im Hotel Metternich von Mario Castillo. Davor soll hier das Offizierscasino beheimatet gewesen sein. Castillo war mit dieser Bar Vorreiter für zahlreiche „American Bars“ in Wien.