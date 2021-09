Szene-Gastronom Schlacher: „1-G in der Gastro wäre sehr sinnvoll“

Feine Stoffe zieren die Wände, das Badezimmer ist von einer frei stehenden Badewanne dominiert, die Deko-Elemente (alle in gedeckten Farben, viel Rosa) sind handverlesen.

So auch der extravagante Polster mit den Quasten, den Bernd Schlacher zurechtrückt. „Der ist gerade erst angekommen.“

Der Gastronom steht in einem der 91 Zimmer seines Hotel Motto in der Mariahilfer Straße 71a. Dort trifft Wien auf das Paris der 1920er-Jahre. Am 2. Oktober wird eröffnet.

In der dazugehörigen Restaurant-Bar „Chez Bernard“ ist man schon weiter: Diese Woche begann der Probebetrieb.

KURIER: Wenn man als Wiener in der eigenen Stadt ein Hotel aufsucht, dann meist nur, um mit seiner Affäre abzusteigen oder an der Bar zu trinken. Wird Ihr Hotel für die Wiener auch so ein Ort?

Bernd Schlacher: Hoffentlich! Wenn wir Zimmer frei haben, wird es einen Late-Check-in ab 21 Uhr geben. Für Gäste, die an der Bar etwas mehr getrunken haben. Oder die sich erst kennengelernt haben und die Nacht gemeinsam verbringen.