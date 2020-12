Szene-Wirt Schlacher wird neuer Pächter am Cobenzl

Über sein kulinarisches Konzept will Schlacher dagegen noch nicht mehr verraten als dass die Gerichte direkt im Schloss-Restaurant Cobenzl zubereitet werden sollen. Was genau die Gäste erwartet, werde man im Sommer 2022 bekannt geben.

Seitens der Stadt, die mit dem ehemaligen (und mittlerweile verstorbenen) Pächter Olaf Auer ihre liebe Not hatte und das Objekt nach richterlichem Beschluss zwangsräumen lassen musste, ist die Freude über den Deal jedenfalls groß. Zumal Corona Investitionen dieser Größe nicht einfacher macht.

„Ich freue mich wirklich, in dieser so schwierigen Situation einen so exzellenten und erfolgreichen Gastronomen gewinnen zu können", betont der seit Kurzem für das Cobenzl zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).„Unser Ziel ist es, rasch ein attraktives Ausflugsziel für Wiener und Touristen zu schaffen." Der Stadt Wien sei "absolut dran gelegen, dass an dieser Top-Lage über den Weinbergen der Stadt eine neue und moderne Location entsteht“.