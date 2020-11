Motto-Bäckerei: Warum schon wieder ein neuer Bäcker eröffnet

Brot und kein Ende in Sicht: Genau dort, wo eine junge, genussaffine und hippe Klientel zu finden ist, eröffnet die nächste Trend-Bäckerei: Direkt auf der Mariahilfer Straße an der Ecke zur Neubaustraße öffnet die neue "Motto-Bäckerei" ihre Pforten. Der Name ist Programm: Hinter dem Laden steht Szene-Gastronom und Investor Bernd Schlacher, der mit den Lokalen "Motto" und "Motto am Fluss" seit vielen Jahren gastronomische Anlaufstelle in der Stadt ist.

Mit der Bäckerei will er Brot als hochwertiges Lebensmittel weiter etablieren helfen. Die Parameter: Hochwertiges Getreide und lange Teigführung. Im Team ist auch Barbara Van Melle, die als Slow-Food-Expertin dem Thema Brot große Bedeutung beimisst. Mit Bäcker Claudio Perrando, halb Italiener, halb Deutscher aus Heilbronn, bäckt nun zudem ein international bekannter Brot-Botschafter in Wien. Und auch das Backstuben-Team kommt aus Österreich, Italien, Deutschland.