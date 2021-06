Die kleinste Bar Wiens: Nicht ohne Negroni

"Das Spittelberg“ ist unter Feinschmeckern bekannt für herausragende Küche und tolle Weine. Nun wagt man sich auch in fremde Gefilde und eröffnete in Kooperation mit Campari die kleinste Bar Wiens. Der Wintergarten des Lokals wurde dafür herrlich schwülstig mit knallroten Kunststoffblumen dekoriert, die an den Wänden emporranken. Hinter der Mini-Theke hat lediglich der Bartender Platz, der für erfrischende Campari-Cocktails sorgt. Allen voran ein köstlicher Negroni, ein Mix aus rotem Wermut, Gin und Campari. Man sitzt an kleinen Tischen und wird mit mediterranen Snacks von Harald Brunner verwöhnt – neben Klassikern wie Carpaccio al Cipriani gibt es auch Deftigeres wie Kutteln mit Kapernblüten.