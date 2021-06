OAD-Ranking: 7 österreichische Restaurants unter den Top 100

Das Portal Opinionated About Dining (OAD) hat seine Top150-Listen für das Jahr 2021 gekürt. Unter die ersten 100 Plätze kommen auch sieben Österreicher. Die ersten Plätze gehen in den hohen Norden: Platz 1 geht an das Kopenhagener Restaurant Alchemist, Platz 2 an das Restaurant Frantzén in Stockholm. Ihr Urteil haben vielreisende Gäste und erfahrenen Gourmets abgegeben.

Der erste österreichische Koch im Ranking ist Konstantin Filippou - er schaffte es auf Platz 30. Zwei weitere Wiener kamen auf die Plätze 46 und 47: Das Steirereck und das Amador. Auch die Restaurants Taubenkobel im Burgenland (58), Mraz & Sohn (77) in Wien sowie Chef's Table (86) in Lech dürfen sich zu den besten in Europa zählen. Ebenso das Ikarus (92) in Salzburg.

Als sehr empfehlenswert erachten die Feinschmecker das Tian in Wien, als emfpehlenswert das Aend, ebenfalls in Wien.