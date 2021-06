Diese Wiener Bar zählt zu den 50 coolsten Rooftop-Bars Europas

Laue Temperaturen am Abend machen Lust, den Tag mit einem Drink und netten Gesprächen unter freiem Himmel ausklingen zu lassen. Wenn dann auch noch die Aussicht eine andere Perspektive als sonst bietet, ist das im wahrsten Sinn des Wortes zusätzlich erhebend.

Rooftop Bars wurden in den vergangenen Jahren auch aus diesem Grund vor allem in Großstädten zum Trend. Für das perfekte Erlebnis muss aber auch das Angebot stimmen. Daher erstellte das Reiseportal "Big Travel 7" nun eine Liste der besten Rooftop Bars in europäischen Städten.

Für das Ranking zog man Bewertungen von Google und Tripadvisor ebenso heran wie bereits veröffentlichte Medienberichte. Auch die Autoren der Plattform gaben ihre Erfahrungen ab.

Österreichische Bar mischt mit

Aus österreichischer Sicht äußerst erfreulich: Unter den Top 50 ist auch die Rooftop Bar "The Loft Bar & Lounge" im Hotel Sofitel am Wiener Donaukanal. Und zwar auf dem durchaus respektablen 21. Platz.