Richard Lugner eröffnete in Neubau sein drittes Hotel

Mit einer Schere bewaffnet schnitt am Dienstagabend Bauunternehmer Richard Lugner das rote Band in seinem dritten Hotel durch. In dem Hotel „The Weekend“ (95 Zimmer) in der Halbgasse im 7. Bezirk will man in Zukunft das „Gefühl von Sonntag“ vermitteln, heißt es auf der Homepage. Es gibt auch einen Innenhof mit einem kleinen Restaurant. Lugner selbst hat bereits zwei Hotels in Wien, eines in der Kaiserstraße und eines in der Lugner City.