Viele neue Hotels und keine Gäste

Bau verzögert sich

Aber wer soll in all diesen leeren Betten schlafen? Die Tourismus-Branche leidet. 2019 lag die Bettenauslastung in Wien bei 61,9 Prozent, von Jänner bis Oktober 2020 lag sie bei nur 25,1 Prozent.

Keine Geschäftsreisen, keine Messen, keine internationalen Touristen. Mit ausschließlich heimischen Gästen kann das nicht wettgemacht werden. „Viele Projekte werden sich wegen der Krise verspäten, andere werden wohl nicht mehr realisiert werden“, erklärt Loidolt.

Man spricht von einer „Marktreinigung“: Was alt ist und nicht gefällt, fällt weg. Manche Hotels werden auch zu Wohnungsprojekten. Ein Beispiel: Im Leopoldquartier wollte man ursprünglich ein Hotel (1400 Zimmer) bauen, jetzt ist es ein Wohnquartier.