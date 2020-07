Jetzt aber wirklich: Das Wiener Handelsgericht wird doch noch zum Luxushotel

Bei der Stadt freut man sich über das Projekt: "Die Entscheidung von Mandarin Oriental ist eine Auszeichnung für unsere Stadt und ein Signal des Vertrauens in den Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien, das nicht hoch genug geschätzt werden kann - insbesondere in Zeiten, die gerade für die ansonsten so erfolgreiche Tourismusbranche besondere Herausforderungen bringen“, kommentierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Ankündigung der Hotelgruppe.

Auch Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) sprach von einer „wertvollen Ergänzung im diversifizierten touristischen Portfolio unserer Stadt, das die Internationalisierung in Wiens Gäste-Mix vorantreiben wird“. Laut Wien-Tourismus sind Städtetrips mit einem Anteil von fast 30 Prozent die beliebteste Art der Luxusreisen. Das Mandarin Oriental erweitere das Angebot für die Besucher.

Vom Gericht zum Hotel

Knapp 100 Jahre lang war in der Riemergasse 7 das Handeslgericht beheimatet. 2003 zog das Gericht aus dem 1908 nach den Plänen von Alfred Keller errichteten Gebäudes aus. Gleichzeitig wechselte auch das Bezirksgericht den Standort. Das Areal in der Riemergasse 4 wurde von der Bundesimmobiliengesellschaft 2006 verkauft. Dort wurden Wohnungen errichtet.

Die Riemergasse 7 fand zwar auch neue Eigentümer, aber lange keinen neuen Zweck. Die BIG wollte das Haus ursprünglich an die Universität Wien vermieten. Als daraus nichts wurde, ging es an private Investoren. Schließlich hieß es, dass 2014 ein Four-Seasons-Hotel aufsperren soll. Daraus wurde nichts. Die Immobilie wurde weiterverkauft. Erst die Brisen Group scheint nun Nägel mit Köpfen zu machen.