Faszination für verlassene Orte: Sieben leer stehende Bauikonen

Die Suche nach verlassenen Orten ist für Thomas Windisch eine Sucht geworden. Mehr als 600 Plätze quer durch Europa hat der Fotograf besucht und mit der Kamera dokumentiert. Darunter etwa ein ehemaliges Thermalhotel in Österreich, eine frühere TBC-Heilanstalt in Italien und ein stillgelegtes Bergwerk in Großbritannien. „Wenn ich in ein leeres Haus hineingehe, weiß ich vorher nie, was mich drinnen erwartet. Es ist immer eine Überraschung“, sagt Windisch.

Derzeit ist der Fotograf in der Obersteiermark unterwegs und stößt dort immer wieder auf Abenteuer – zumindest im eigenen Kopf: „Gestern war ich in einem verfallenen Haus. Am Tisch lag ein Brief mit einem Stempel aus dem Jahr 1993, daneben eine Broschüre mit dem Titel ‘Auswandern nach Paraguay’“.

Aus den Streifzügen durch halb verfallene Häuser ist nun ein Buch entstanden, das nun unter dem Titel „Wer hat hier gelebt?“ im Brandstätter Verlag erschienen ist. Es muss aber keine Reise quer durch den Kontinent sein, um der Magie von leeren Gebäuden und den Geschichten der Menschen darin nachzuspüren: Auch in Österreich befinden sich eine Reihe an verlassenen Orten. Wir haben die sieben interessantesten ausgewählt.

1. Postsparkasse von Otto Wagner

Einer dieser faszinierenden Orte ist die ehemalige Postsparkasse, die von Otto Wagner entworfen wurde. Derzeit ist das Gebäude offen für Besichtigungen, weil die Bankangestellten der Bawag im Frühjahr 2018 auszogen und mit dem Umbau erst im neuen Jahr begonnen wird. Und Besuchern tut sich ein wahrer Schatz auf: Die acht Gouverneursräume, sind besonders wertvoll. Die Holzvertäfelungen wurden aus seltenen Hölzern geschnitzt. Lampen, Tische, Sessel und sogar die Schirmständer stammen aus Otto Wagners Feder persönlich. „Die Räume stehen als Ganzes samt dem Mobilar unter Denkmalschutz“, sagt Friedrich Dahm vom Bundesdenkmalamt. „Verkauft werden können die Gegenstände also nicht.“