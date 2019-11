Otto Prutscher: Ein Motor der Moderne

Dabei war 1911 nur eines von vielen Schaffensjahren: Prutscher, geboren 1880 in Wien, arbeitete bereits seit 1903 an Entwürfen für Möbel, Stoffe, Teppiche, Schmuck und Gläser. Bis zu seiner Zwangspensionierung 1939 – seine Frau war Jüdin – gestaltete er an die 50 Bauwerke (Villen, Wohnhäuser, Portale, Bauten des Roten Wien), 50 Ausstellungen und mehr als 200 Einzelmöbel und Garnituren. Er stand im Dienst von mehr als 200 Unternehmen, darunter so klingende Namen wie Möbelhersteller Thonet, die Porzellanmanufaktur Augarten, der Stoffhersteller Backhausen und das Ziegelunternehmen Wienerberger.

Nun widmet ihm das MAK erstmals eine eigene Ausstellung unter dem Titel „ Otto Prutscher. Allgestalter der Wiener Moderne“ (bis 17. Mai 2020).