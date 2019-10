Mehr als Umweltschutz: Was sind nachhaltig produzierte Möbel?

Schon 2015 hat das Zukunftsinstitut, das sich der Trend- und Zukunftsforschung in Deutschland und Österreich widmet, die „ Nachhaltigkeit 2.0“ ausgerufen. Demnach würde tatsächlich ein großer Teil der Gesellschaft sein Leben in Richtung Nachhaltigkeit ausrichten. Parallel dazu habe der Begriff einen Imagewandel vollzogen: Er werde nicht mehr so sehr mit Verzicht, mit schlechtem Gewissen oder militanten Hardlinern in Verbindung gebracht, sondern stünde für ein positives Lebensgefühl. Kurz gesagt: Nachhaltigkeit darf jetzt auch Spaß machen.

Möbel mit Geschichten

„Wir haben von Anfang an ein bestimmtes Publikum angesprochen; ein design-affines und ökologisch interessiertes", so Alois Hechinger. Was sich aber verändert habe, ist, dass dieses nun öfter aktiv nach der Produktionsweise nachfrage.