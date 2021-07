Recyclingmöbel: Nachhaltig und stylish wohnen

Inwiefern hat sich das Image von Recyclingmöbeln in den vergangenen Jahren verändert?

Es geht bei Upcyclingmöbeln mehr in Richtung Materialforschung. Es wird von den Gestaltern mehr hinterleuchtet, was es an sogenannten Abfällen oder Produktionsresten gibt, die mir zur Verfügung stehen.

Und wie hat sich die Möbelbranche dadurch verändert?

Für große Hersteller ist es natürlich schwierig, mit gebrauchtem Material zu arbeiten. Oftmals sind es da ganz andere Produktionsweisen, mit viel höherem handwerklichen Anteil und viel mehr „Manpower“. Da ist es für viele eher eine Nische, wenn z. B. Tischhersteller mit Balken aus alten Fachwerkhäusern neue Tische bauen und das auch kommunizieren. Einfacher ist es für die Möbelfirmen, die sogenannte Fehlerästhetik zu faken.

Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an Recyclingmöbeln?

Das Besondere an den Möbeln ist natürlich der Unikatcharakter oder auch teilweise der Vintagecharme. Es ist die Einzigartigkeit der Objekte, oftmals verbunden mit einer Geschichte " ... ich war einmal".