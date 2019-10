Wie zwei Wiener Unternehmen aus Müll Möbel produzieren

Kein Basteln

Michael Weber, für das Produktdesign verantwortlich, spricht vom „Einkaufen“ in der Demontage, wenn er über die Anschaffung der Materialien für die Arbeit in der Werkstatt spricht. Genug Auswahl gibt es. Im Erdgeschoß des Demontage- und Recyclingzentrums landen 18 Prozent des Wiener Elektroschrotts, das sind sechs Tonnen Schrott am Arbeitstag. Die Mitarbeiter hier sortieren Leiterplatten nach Farben und schlichten Waschmaschinentrommeln und -bullaugen in unterschiedliche Container. Diese Stücke landen dann in der Werkstatt von Weber.