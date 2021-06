Architektin und Designerin: Andenken an Charlotte Perriand

Charlotte Perriand studierte Innenarchitektur und begann nach ihrem Abschluss an der Kunstgewerbeschule, selbst Möbel zu entwerfen. Im gleichen Jahr als sie die „Bar unterm Dach“ mit ihrem eigenen Designstudio präsentiert hatte, begann ihre Mitarbeit im berühmten Atelier von Le Corbusier und Pierre Jeanneret in der Pariser Rue de Sèvres 35. Die Zusammenarbeit dauerte zehn Jahre und fast alle Möbeldesigns, die das Studio in dieser Zeit machte, stammen eigentlich von Charlotte Perriand.

Minimalistische Einrichtung aus Metall