Architektur der Emotionen: Memorial Center in Kiew von querkraft

Die Schlucht wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zugeschüttet. Dadurch wurde auch ein Teil der Erinnerung begraben – und da haben wir angesetzt. Wir haben das Museum unter die Erde gelegt, an die Stelle, wo das Massaker 1941 stattgefunden hat. Eine 270 Meter lange Rampe führt vom Null-Niveau hin. Die Besucher brauchen sicher fünf Minuten, um sie zu bewältigen. Anfangs ist es nur eine Rampe, aber sie wird quasi zur Falle. Mit jedem Schritt klappen die Wände über den Besuchern zusammen. Es gibt für sie kein Entrinnen. Damit haben wir zwei Analogien verfolgt: Die Juden wurden zum Bahnhof bestellt, durften aber nicht in den Zug steigen, sondern wurden die Schlucht hinuntergetrieben. Statt in die Freiheit gingen sie in den Tod. Die Rampe zeigt aber auch, dass die Gesellschaft leicht in die Dunkelheit schlittert, wenn sie sich nicht dagegen anstemmt.

Die Rampe bringt die Besucher emotional in eine andere Stimmung?

Genau. Wenn sie die ersten Schritte machen, hören sie noch das Vogelzwitschern und sehen die Sonne – so wie es damals auch den Juden ergangen sein mag. Wenn sie am Ende der Rampe anlangen, hören sie nur mehr ihre eigenen Schritte und ihren Atem und sind von Dunkelheit umgeben. Dann betreten sie einen sakralen Raum, der dazu dient, ihre Gedanken zu sammeln. Die Dunkelheit und den rauen Beton haben wir auch dort beibehalten. Und nun gelangen sie in das eigentliche Memorial, wo in einer Dauerausstellung die Geschehnisse von 1941 aufgearbeitet werden sollen. Dieser Raum ist akustisch und visuell vom darüber liegenden Museum abgekoppelt, nur Lichtschlitze lassen erahnen, dass darüber helllichter Tag ist.

Wie gelangt man von der Dunkelheit wieder ins Helle?