Star-Architekt Jean Nouvel klagt Auftraggeber

In diesem Streit geht es, wie so oft zwischen Unternehmen, um Geld. Viel Geld, konkret um 170 Millionen Euro. Aber von Anfang an. Es geht um die Konzerthalle in Paris, geplant von Stararchitekt Jean Nouvel (Planer Sofitel in Wien), die bereits 2015 eröffnet wurde. Freilich deutlich später als geplant, der Bau hat am Ende des Tages außerdem doppelt so viel gekostet, wie veranschlagt. Geplant wurden 170 Millionen Euro, geworden sind es 386 Millionen Euro. Nun fordern die Verantwortlichen der Pariser Philharmonie von Nouvel mittels gerichtlicher Klage 170 Millionen zurück.