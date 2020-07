Umfrage zur Wien-Wahl: Bei wem die Spitzenkandidaten punkten

Zunächst punktet der Wiener SPÖ-Chef quer durch alle politischen Lager: Neben SPÖ-Wählern würden ihn in einer Direktwahl vor allem Anhänger der Grünen, der FPÖ und der Neos unterstützen.

Männer und Frauen begeistert er laut Umfrage gleichermaßen. In der Innenstadtbezirken 1 bis 9 hat Ludwig anteilsmäßig ebenso viele Anhänger wie in den Außenbezirke 10 bis 23.

Einziger Ausreißer: Bei den ganz jungen Wählern kommt Ludwig schlechter an. In der Gruppe der unter 30-Jährigen würden ihn 25 Prozent zum Bürgermeister machen, bei den 30- bis 50-Jährigen und den über 50-Jährigen sind es jeweils mehr als 40 Prozent.

Gernot Blümel

Wie Ludwig kann sich auch der türkise Spitzenkandidat Gernot Blümel sowohl in der Innenstadt als auch in den Außenbezirken und gleichermaßen bei Frauen und Männern durchsetzen. Er käme in einer Direktwahl auf 22 Prozent (die ÖVP liegt in der Sonntagsfrage bei 24 Prozent).