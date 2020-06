Mut zur Inszenierung: So mächtig sind die Wiener Bezirkschefs

Ebenfalls wichtig: Die Bezirksvorsteher müssen hemdsärmelig und schmerzbefreit sein. Meist gibt es mehr schlechte Fotos von ihnen als gute. Das liegt daran, dass sie zu fast jedem Termin im Bezirk ausrücken – und Sprühnebelduschen eröffnen, Faschingssitzungen leiten oder Senioren-Geburtstage feiern.

Vor allem die Bezirkschefs alten Schlags ticken so: Adi Tiller vermittelte in Not geratenen Bewohnern persönlich einen Job. Erich Hohenberger aus dem 3. Bezirk verkleidet sich für ärmere Familien jedes Jahr als Weihnachtsmann und verteilt Geschenke an Kinder.