Umstrittener Pool am Gürtel: Markus Reiter auf dem Sprung zu höheren Weihen

Auch zum angrenzenden 15. Bezirk pflegt Reiter beste Kontakte – siehe Pool. Und er geht, wenn es seine Begleitung fordert, auch mal in typischen ÖVP-Lokalen aus.

Woran aber könnte Reiter scheitern? Vielleicht an seinen zu offensiv vorgetragenen Erfolgen. Wenn in der Partei der Eindruck entsteht, dass er all zu oft auf Kosten der eigenen Chefin profiliert, könnten ihm das einige Grüne übel nehmen. Denn auch wenn Hebein derzeit heftig in der Kritik steht: Sie hat in der Partei noch immer einflussreiche Unterstützer.

Und klar ist auch: Je kantiger sich Reiter positioniert, desto weniger massentauglich ist er. Nicht in allen Wiener Bezirken wären die Menschen für die Projekte zu begeistern, die in Neubau beklatscht werden.

Auf dem Weg nach oben könnte ihn das bremsen.