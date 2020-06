Umstrittenes Fahrverbot: Markus Figl, ein Ratsherr aus alten Tagen

Markus Figl will nichts werden, er will nur bleiben.

Das macht ihn stark. Figl ist – so wie der 1. Bezirk – eine Insel. Auch innerhalb der eigenen Partei. „Ich schätze den Markus sehr, aber ...“ So beginnen viele Sätze, wenn man mit türkisen Funktionären über den Bezirksvorsteher sprechen möchte. Nicht nur jetzt in der Debatte um die Verkehrsberuhigung.

Wenn Figl zur Audienz bittet, trifft man ihn (auch wenn man nur zu zweit ist) im weitläufigen Wappensaal seiner Bezirksvorstehung – pardon, seines Rathauses! Denn Figl regiert vom Alten Rathaus in der Wipplingerstraße aus, umrahmt von den Ölgemälden historischer Bürgermeister und unter prunkvollen Deckenmalereien.

Und zu den Deckenmalereien kennt Figl auch eine Geschichte, von der er jedes Mal erzählt, dass er sie immer erzähle – und dann erzählt er sie:

Einst tagten in dem Saal die Ratsherren (die in etwa den heutigen Stadträten entsprechen). Um ihre Macht zu demonstrieren, führten sie Wappen und Wahlsprüche, die sie auf rosa Hintergrund am Plafond des Saals verewigten.

Zu lesen ist da etwa: „FU as reDO fuAL“. Genau diesen Spruch lässt Figl all seine Besucher laut vorlesen – und zwar rückwärts – damit sich die versteckte Botschaft („Lauf oder sauf“) dahinter offenbart. Und sich Figl amüsieren kann.

Unterdrückung

Er und die Ratsherren teilen nicht nur die Vorliebe für Wortspiele, sondern ein Gefühl der Unterdrückung. Die Ratsherren wähnten sich am Gängelband des Kaisers, Figl an jenem des Bürgermeisters. (Der im neuen Rathaus!)

Der jüngste Konflikt zwischen Michael Ludwig und Figl dreht sich um die Fahrverbote. Der Bezirkschef hat gemeinsam mit der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ein kompliziertes Konzept zur Verkehrsberuhigung des 1. Bezirks vorgestellt, ohne sich mit dem roten Bürgermeister abzusprechen.

Es folgten ein Rapport im Rathaus und eine Rüge auf Twitter. Auch ein Veto des Stadtchefs steht weiterhin im Raum.