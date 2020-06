Autofreie Wiener City: Auf dem Weg zum Freilichtmuseum?

Rund 16.000 Menschen leben noch in der Inneren Stadt, unter anderem in sechs Gemeindebauten. Das hat auch mit dem Preisniveau zu tun. Meinl am Graben, Billa Corso. „Und der Merkur ist auch so überkandidelt“, sagen zwei Frauen, die „in die Stadt“ gefahren sind. „In die Stadt – allein, dass wir das sagen, obwohl wir auch in dieser Stadt leben!“ Sie treffen einander in einem Schanigarten auf dem Stephansplatz – seit Langem einmal wieder. Mit Corona habe das nichts zu tun, erzählen sie. Sie hatten schlicht keinen Grund, in die Stadt zu fahren. In den Bezirken, in denen sie wohnen (Hietzing, Ottakring) haben sie alles, was sie brauchen.

Freunde, die in der Stadt leben, jammern seit Jahren, erzählen sie. Wer nicht im Gemeindebau oder in einer Mietwohnung mit Friedenszins lebt, könne sich das eh nicht mehr leisten. „Die Innere Stadt wird ein Freilichtmuseum werden.“ Wer jetzt noch hier lebt, stirbt irgendwann, und allzu viele werden nicht nachkommen. Nicht, dass das schlimm wäre, es wäre dann einfach so. Wie in vielen anderen Europas hätte Wien dann ein Verwaltungszentrum. Leben würden die Menschen anderswo.„Wenn man will, dass der erste Bezirk lebt, muss man die Leute hereinholen und die Stadt“, sagen sie. „Nicht sagen: Bleibt’s draußen, geht’s woanders einkaufen.“