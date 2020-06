Parkpickerl: Ein Runder Tisch, der zur Unzeit kommt

Der türkise Rathausklub hat sich unterdessen zur Klausur zurückgezogen. Ein Thema der Beratungen am Montag: die Corona-Hilfsmaßnamen der rot-grünen Stadtregierung. Die Beteiligung der Stadt an Unternehmen, die während der Pandemie in die Krise geschlittert sind, komme nicht in die Gänge, moniert die ÖVP-Fraktion. Und: Es fehle die Transparenz. Noch sei zum Beispiel nicht bekannt, welche Betriebe ab wann mit welcher Summe unterstützt werden sollen.

Welche Ergebnisse die Klausur gebracht hat, werden Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubchefin Elisabeth Olischar übrigens heute, Dienstag, präsentieren.