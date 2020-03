Wien-Wahl: Diese Bezirke könnten im Herbst ihre Farbe wechseln

Somit braucht sich die SPÖ auch in den anderen Flächenbezirken keine großen Sorgen machen, in denen ihr die FPÖ 2015 gefährlich nahe gekommen war: Favoriten, Floridsdorf und Donaustadt. Gleichzeitig sind in all diesen Bezirken Grüne und ÖVP so schwach, dass sie beim Match um Platz eins nicht einmal ansatzweise eine Rolle spielen werden.

Zwei bürgerliche Bezirke könnten Farbe wechseln

Ein spannendes Rennen ist in Döbling zu erwarten. Hier konnte die SPÖ bei den Gemeinderatswahlen seit Ewigkeiten deutliche Siege für sich verbuchen. Ebenso wie die ÖVP bei der Bezirksvertretungswahl stets auf Platz eins landete. Geschuldet war dies vor allem dem beliebten ÖVP-Langzeit-Bezirksvorsteher Adi Tiller, der von 1978 bis 2018 Döbling regierte. Nach seinem Abtreten hofft die SPÖ, auch auf Bezirksebene das Rennen zu machen. Was dagegen spricht: Ähnlich wie die Grünen befindet sich die ÖVP in einem generellen Umfrage-Hoch, das in Döbling das Match zugunsten der Türkisen entscheiden könnte.