Ende der Ära Tiller: "40 Jahre war Döbling mein König"

Der Kunde sei König, verrät Tiller sein Erfolgsrezept. Bevor er 1969 in die Politik ging, sei das in der Creditanstalt, wo er nach der Matura arbeitete, und an der Tankstelle, die er vom Vater übernommen hatte, genauso gewesen. Und vier Jahrzehnte „war eben Döbling mein König“. „Darum war ich 40 Jahre jeden Tag um 7.45 Uhr im Büro und oft bis Mitternacht in Sitzungen“, erzählt der Urgroßenkel von Josef Strobach, Wiens erstem christlichsozialen Bürgermeister.

„Die Leute vertrauen dem Tiller“, erklärt dieser. „Weil sie wissen, dass ich die Wahrheit sage; weil ich nichts verspreche, was ich nicht halten kann; weil ich keine Luftschlösser baue.“

Seit Tiller 1978 die Vorherrschaft der SPÖ im Bezirk durchbrach, wurde der 79-Jährige bei acht Wahlen bestätigt – 2015 mit 2598 Vorzugsstimmen. Eine davon stamme von Ex-SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch – „der sagt, die ÖVP könne er nicht ankreuzen, aber den Tiller schon“.

Mit der SPÖ habe es nie Schwierigkeiten gegeben. Besonders gut in Erinnerung blieb ihm Bürgermeister Helmut Zilk, der den Bezirken ein eigenes Budget bescherte. Und auch mit Häupl habe er „hervorragend kooperiert“. Die Realisierung des Biosphärenparks Wienerwald sei eine Idee des 19. Bezirks gewesen, die man gemeinsam umgesetzt habe.

In Tillers Amtszeit gelang viel, was die Lebensqualität im Bezirk erhöhte. „Weil ich nicht lang red’.“ Ein Beispiel: In den 1980ern habe man das Kleinsteinpflaster in der Cobenzlgasse kurzerhand durch Asphalt ersetzt, weil die Lkw die Anrainer aus dem Schlaf rissen – obwohl die Gasse unter Denkmalschutz stand.

Tiller bleibt zwar ÖVP-Bezirksparteichef, als Bezirksvorsteher beerbt ihn aber sein Vize, Daniel Resch. In der Pension bleibt nun endlich Zeit für seine zwei Urenkel und für Gattin Hannelore, mit der er seit 57 Jahren verheiratet ist.

Auf der Straße wird er jedenfalls weiter erkannt. Oder wegen seiner Frisur mit dem nö. Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll verwechselt. Das passiere oft, sagt er. Nachsatz: „Aber der ist mir nicht nachgekommen.“ Punkto Dienstzeit. Weil Pröll war „nur“ 25 Jahre im Amt.