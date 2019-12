30 Jahre Bezirksvorsteher: Erich, der Ewige

Wäre es nach ihm gegangen, hätte er den kommenden Samstag ohne Feier verstreichen lassen, übt sich Erich Hohenberger in professionellem Understatement. „Auf Drängen meiner Freunde“ lädt er nun aber doch zu einem „Tag der offenen Tür“ im Bezirksamt – mit Punsch, Maroni und Schmalzbroten.

Am 14. Dezember ist es 30 Jahre her, dass der heute 71-Jährige zum SPÖ-Bezirksvorsteher der Landstraße angelobt wurde. Damit ist Hohenberger aktuell mit Abstand der längstdienende Bezirkschef Wiens. Historisch gesehen wird er nur von Döblings ÖVP-Legende Adi Tiller übertroffen. Als Hohenberger 1989 sein Amt antrat, existierte die DDR noch, in Wien war Helmut Zilk Bürgermeister und in der Landstraße wurde gerade der erste Abschnitt der U3 gebaut.